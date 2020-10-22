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الحريري يبدأ مشاورات مع عون  لتسمية الحكومة الجديدة

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قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون استقبل صباح اليوم الخميس في قصر بعبدا ،رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وأنه سمى سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون.

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