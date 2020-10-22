شكرا لقرائتكم خبر عن 55839 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الهند اليوم 55839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات إلى 7.71 ملايين. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 702 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 116616حالة وفاة.

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