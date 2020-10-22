شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا تضع 12 بلدية تحت الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

وضعت الحكومة الليتوانية 12 بلدية تحت الحجر الصحي المحلي أمس الأربعاء بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

ومن المقرر أن يتم تطبيق لوائح وقائية خاصة في البلديات المحلية المعنية بدءا من يوم الاثنين وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وتشمل التدابير ، على سبيل المثال ، تحديد عدد الركاب في وسائل النقل العام المحلية واشتراط ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة العامة لكل شخص فوق سن السادسة.

وصدرت تعليمات لمؤسسات وشركات الدولة بالتحول كليا أو جزئيا إلى نظام العمل عن بعد.

وسجلت ليتوانيا إجمالا حتى الآن 8239 إصابة مؤكدة و120 حالة وفاة بفيروس كورونا.