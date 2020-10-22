النفط يكافح مع تراكم مخزونات البنزين الأمريكية يلقي بثقله على توقعات الطلب

وارتفع خام برنت LCOc1 العقود الآجلة سنتين ليصل الى 41.75 دولارل41،72 $ للبرميل بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 3.3 في المئة يوم الاربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار ثلاثة سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 40 دولارًا للبرميل ، بعد انزلاق 4٪ في اليوم السابق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إن مخزونات البنزين الامريكية ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الاول ، مقارنة بالتوقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل.

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أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة زيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين ، والتي جاءت في نفس الوقت مع انخفاض إنتاج البنزين بسبب انقطاع المصافي بسبب إعصار دلتا. قال لاكلان شو ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني ، "لذا فإن المعنى الضمني هو أن الطلب على البنزين ضعيف جدًا".

مع تسجيل الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد -19 أرقامًا قياسية في العديد من الولايات الأمريكية وفي أوروبا ، فإن عمليات الإغلاق الجديدة والتضييق الصيني على السفر إلى الخارج للمساعدة في وقف انتشار المرض ينذر بالسوء للطلب على الوقود.

مما أدى إلى تفاقم التوقعات ، تضاءلت الآمال في أن يتوصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن حزمة تحفيز اقتصادي في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بتعطيل اتفاق تسوية.