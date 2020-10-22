التمييز تحكم لصالح الثقافة في قضية 'دار الأوبرا'

اعلنت وزارة الثقافة، الخميس، ان محكمة التمييز الاتحادية حكمت لصالحها في قضية مشروع دار الأوبرا، مبينة ان قرار التمييز جاء لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية.

وقال مدير قسم الشؤون القانونية لوزارة الثقافة المشاور القانوني الأقدم كرم حسين حميد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنَّ "محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ، والقاضي بإلزام وزارة الثقافة بدفع نحو 12 مليار دينار عراقي عن إنشاء دار الأوبرا العراقية".

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وأضاف انَّ "قرار التمييز جاء لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف ولا تستحق التعويض، وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها".

الجدير بالذكر أنَّ عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد أبرم عام 2011 ورغم منح مدةٍ إضافيةٍ من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئةً، ولم تحقق تقدماً في إنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها، مما حدا بالوزارة إلى سحب العمل من الشركة طبقاً للتشريعات القانونية النافذة، وهذا ما أيدته محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المنوه عنه.