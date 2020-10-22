الزراعة تمنع أستيراد الرمان

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن منع استيراد الرمان، مبينة ان المنع جاء لوفرة المنتوج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "أستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع أستيراد الرمان ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٠ ".

واضاف ان "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي"، موضحا ان "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الأرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لأستكمال ما تبقى منها".

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واشار النايف الى ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي".

واهاب النايف" بجميع المنافذ الحدودية بالألتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي".

يذكر ان وزارة الزراعة قامت خلال العام الماضي بحظر استيراد 28 نوعا من الفواكة والخضر ولحوم الدجاج لوفرتها محليا.