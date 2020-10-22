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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 12 طفلا جراء غارة جوية على مسجد في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
صرح مسؤولون أفغان اليوم الخميس بأن 12 طفلا قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة جوية على مسجد بإقليم تخار شمالي البلاد.
وقال عضو مجلس الإقليم محمد عزام أفضلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الغارة وقعت بعد ظهر أمس في منطقة بهاراك، حيث قتل مسلحو طالبان أكثر من 40 من قوات الأمن الأفغانية في ساعات الصباح الباكر من اليوم نفسه.
كما أكد المتحدث باسم حاكم الإقليم وقوع الغارة.
وأضاف أفضلي أن طائرة قصفت المسجد بعد تلقيها معلومات بأن مقاتلين من طالبان، شاركوا في الهجوم الدموي على قوات الأمن، يتحصنون هناك.
قال أفضلي ومصدر أمني آخر إن المسلحين كانوا غادروا المسجد بالفعل عند الغارة.
يأتي استمرار العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام الجارية بين ممثلي الحكومة وطالبان، والتي انطلقت الشهر الماضي.
ويرفض المسلحون حتى الآن القبول بوقف لإطلاق النار. ويتوقع الخبراء مفاوضات طويلة وشاقة قبل الاتفاق على مثل هذا الوقف.
تشهد مناطق جنوب البلاد قتالا عنيفا منذ أكثر من أسبوع. ولقي أكثر من مئة مدني حتفهم في هذا القتال ونزح عشرات الآلاف من قراهم.
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