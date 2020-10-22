شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 702 وفاة و55 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت حكومة الھند الیوم الخمیس تسجیل 702 حالة وفاة و55839 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 خلال ال 24 ساعة الماضیة.



Advertisements

وقالت وزارة الصحة الھندیة في بیان صحفي إن إجمالي عدد وفیات الفیروس ارتفع إلى 116616 شخصا فیما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7706946 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6874518 شخصا.