صعود سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، في السوق الموازية "السوداء"، إلى مستوى 2348 ليرة للشراء و2377 للبيع.



ويشهد متوسط الدولار مقابل الليرة تغيرا حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، وهي دمشق، وحلب، وإدلب بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

بينما استقر سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

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ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتهاعلى مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

وسجل سعر اليورو نحو 2804 ليرة للشراء، و2763 ليرة للبيع، بينما سجل سعر صرف الإسترليني نحو 2671 ليرة للشراء، و2723 ليرة للبيع.

سجل سعر الريال السعودي نحو 551.58 ليرة للشراء، و562.23 ليرة للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 563.57 ليرة للشراء، و574.46 ليرة للبيع.

أما سعر صرف الدينار الكويتي فسجل نحو 6 آلاف و764 ليرة للشراء، و6 آلاف و895 ليرة للبيع.