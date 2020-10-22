شكرا لقرائتكم خبر عن آليات منح الضبطية القضائية لمراكز ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، آليات التراخيص، وذلك من خلال العديد من الاشتراطات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، جاءت هذه الإجراءات ميسرة وتضمنت العديد من التسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلى نستعرض آليات منح الضبطية القضائية لموظفى مراكز التراخيص، وآليات استخدامها.

وفقا للقانون، يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المجال للتفتيش عليها.

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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص عن مخالفات

وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.