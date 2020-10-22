حوافز ومكافآت.. وزير التعليم يكشف حزمة قرارات جديدة لتحسين أجور المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المنظومة التعليمية وحضور الطلاب للمدارس في ظل وباء كورونا، بجانب تفاصيل زيادة أجور المعلمين.

ويرصد الخليج 365 أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم على النحو التالي:

3 خيارات للطلاب

كشف الوزير عن 3 اختيارات للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لمواجهة مخاوف أولياء الأمور من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن الاختيار الأول يتمثل في حضور الطالب للمدرسة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والاختيار الثاني هو تحول الطالب لنظام المنازل هذا العام وأن يعلم نفسه بالطريقة الملائمة له.

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وتابع الوزير أن الاختيار الثالث هو طلب ولي أمر الطالب استثنائه من العام الدراسي بالكامل هذا العام وعدم محاسبته على رسوب وتأجيل الدراسة للعام المقبل، لافتًا إلى أن ما تقدمه الدولة حاليًا في المدارس من إجراءات هو آمن تمامًا وإن الحضور التبادلي للطلاب يستهدف حمايتهم من التكدس ضمن الإجراءات الاحترازية.

زيادة المعلمين مجرد بداية

أكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" على أن الدولة المصرية في وسط ظروف جائحة كورونا هي في أصعب وقت ممكن ولكن مع ذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب يوم 16 سبتمبر الماضي تصورا لزيادات مرتبات المعلمين، موضحًا: "قدرنا نحط قانون للزيادات الحالية كجزء من التعبير عن الامتنان لجيش المعلمين".

وتابع: أن مشروع القانون لزيادة المعلمين مجرد بداية لحوافز ومكافآت لهم لتحسين أوضاعهم المادية، موضحًا أن هناك 6.5 مليار جنيه تم تخصيصها لزيادة مرتبات العاملين في هذا القانون.

وأردف وزير التعليم، أن العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم، حيث إن مشروع القانون سيطرح في مجلس النواب المقبل وسيتم تنفيذه بعد إقراره في يناير القادم، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بكل قوتها في أصعب الظروف لتوفير كل ما يمكن لتحسين أوضاع المعلمين.

وأشار شوقي، إلى أن الدولة المصرية تنفق مبالغ كبيرة حاليًا ع