بالصور.. برق ورعد في سماء الإسكندرية وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت سماء مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سحب رعدية وبرق امتدت بموازاة الساحل في مناطق متفرقة بغرب ووسط المحافظة، وذلك وسط فرصة مهيأة لسقوط أمطار غزيرة.

وأضاء البرق سماء المدينة الساحلية بمناطق برج العرب والعجمي، فيما لم تعلن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن سقوط أمطار داخل المحافظة.

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها، أنه جرى رصد دخول السحب الرعدية نطاق مدينة الإسكندرية قادمة من مدن الضبعة والعلمين بالساحل الشمالي، وتتجه بموازاة الساحل إلى إدكو ورشيد، متوقعة أن يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وتشاط للرياح نتيجة حركة الهواء الهابط من أسفل السحب.

وتعرضت الإسكندرية منذ مساء أمس الأربعاء لطقس غير مستقر على معظم أنحاء المدينة الساحلية صاحبه نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع تحذيرات معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي من هطول أمطار يتوقع أن تصل إلى 30 ملليمتر.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة المعنية، للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.