بدل وحافز ومكافأة.. 12 معلومة عن مشروع قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:

- عدد المستفيدين 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف إداري.

- التكلفة تصل لـ 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

- الزيادات الشهرية تتراوح بين 325 جنيهًا للمعلم و475 جنيهًا لكبير المعلمين.

- التكلفة تتحملها الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

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- منح حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه.

- عدد المستفيدين 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي بالعام والأزهر.

- يتضمن القانون زيادة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020 وتتراوح الزيادة بين 75 جنيها و180 وفقًا لمستويات المعلمين.

- منح إضافية شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 50% في 30 يونيو 2020 تتراوح المنح بين 140 جنيها و185 يستفيد منها 1.4 مليون معلم.

- منح مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر بقيمة 25%.

- يستفيد من المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح بين 65 و155 جنيهًا ويستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح بين 50 و155 جنيهًا بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

- يتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا ويستفيد من الحافز 110 آلاف مدير ووكيل بقطاع التعليم العام والأزهر بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.