العدالة والتنمية يطالب بإسقاط حصانة معارض تركي وصف اردوغان بـ"البطة العرجاء"

طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برفع الحصانة البرلمانية عن قيادي في المعارضة، بعد عام ونصف العام على وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"البطة العرجاء".

وقالت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، إن الحزب يسعى لإسقاط الحصانة عن أوزغور أوزل، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، نائب رئيس كتلته النيابية بالبرلمان.

في 3 أبريل/نيسان 2019، وأثناء انتخابات إسطنبول، التي اكتسحها مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، قال أوزل، "إذا كانت هناك بطة عرجاء في تركيا، فهي رجب طيب أردوغان، الذي رغم توليه منصب الرئاسة، إلا أن الأغلبية الآن ليست له"، وذلك ردًا على تصريح لأردوغان حينها قال فيه "الأغلبية لنا، وهؤلاء(في إشارة للشعب الجمهوري) باتوا كالبطة العرجاء"

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وبعد مطالبة الحزب الحاكم بسحب الحصانة منه، طالب أوزل بالتحقيق كذلك مع أردوغان لسبه رؤساء البلديات التركية، إعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف قائلا "النظام الحاكم يريد إرهاب ممثلي المعارضة في البرلمان بمثل هذه التصرفات، لكن لا قبل لنا بأن نصمت حيال هذا الترهيب، سنواصل العمل بالسياسة، وسنواصل الحديث بكل صواب نعرفه".

ولعل هذا التحرك ضد المعارض المذكور بعد كل هذه المدة، يأتي بعد أن هاجم الخميس الماضي أردوغان على خلفية هجومه على اتحاد الأطباء الأتراك، وتهديدهم بفكه لتشكيكه في الأرقام الرسمية لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

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