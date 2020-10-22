شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 24818 إصابة جديدة بكورونا و566 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء عن تسجيل 24818 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فضلا عن 566 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه. وسجلت البرازيل قرابة 5.3 مليون إصابة إجمالا منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155403 حالات، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.

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