القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السلطات الجورجية، في إطلاق سراح 43 رهينة بعد احتجازهم لعدة ساعات من قبل رجل مسلح تحصن داخل بنك.
وبحسب تقارير إعلامية ، كان الخاطف يرتدي زيا عسكريا ويطالب بفدية قدرها 500 ألف دولار.
وقالت وزارة الخارجية الجورجية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إنها تواصل التحقيق ولم تحدد ما إذا كان قد تم دفع أي أموال.
واقتحم الرجل المسلح البنك في مدينة زوجديدي حوالي الساعة 14:30 مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهرت صور في وسائل الإعلام الجورجية، الرجل – الذي لم تتضح بعد هوية الرهائن- وهو يرتدي قناعا وبيده قنبلة يدوية تاركا مبنى البنك برفقة 3 رجال.
وأعلنت السلطات أن فرق العمل طوقت المنطقة المحيطة بالبنك بعد ظهر الأربعاء، وبدأت عملية "لتحييد" الرجل.
وبعد مفاوضات مع الشرطة، بدأ محتجز الرهائن في إطلاق سراح بعضهم، بمن فيهم امرأة حامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بقنبلة وزي عسكري.. احتجاز رهائن بجورجيا مقابل "فدية بالدولار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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