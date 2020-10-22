بند يهدد ميلان بخسارة إسماعيل بن ناصر مبكرا

يعيش الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، فترة مميزة بين صفوف فريق ميلان الإيطالي خلال الوقت الراهن، بعد أن لعب دورا كبيرا في اعتلاء ناديه صدارة الدوري المحلي مبكرا.



وانضم بن ناصر إلى ميلان في صيف عام 2019 قادما من فريق إمبولي الإيطالي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية قالت إن بن ناصر وصل إلى ميلان وسط صمت تام، قبل أن يحدث ضجيجا في الشارع الرياضي بمدينة ميلانو، بفضل المستويات المتميزة التي قدمها على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وأشارت إلى أن ميلان تلقى بالفعل عروضا من كبار الفرق الأوروبية لضم بن ناصر، على رأسها ريال مدريد وقطبي مدينة مانشستر؛ سيتي ويونايتد بجانب باريس سان جيرمان.

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وحسب المصدر، فإن رد مسؤولي ميلان كان حاسما "لا.. بن ناصر ليس للبيع".

لكن الصحيفة تؤكد أن ميلان لن يكون له الحق في الإبقاء على بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. كيف؟

يؤكد التقرير أنه بدءا من صيف 2021 سيكون اللاعب الجزائري قادرا على تفعيل شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، للرحيل دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وأشار المصدر إلى أن هذا البند لن يكون قابلا للتفعيل من جانب الفرق المحلية المنافسة لميلان في إيطاليا، مما يطمئن مسؤولي الأخير بعض الشيء.

وبالنظر للمستوى المتميز الذي يقدم اللاعب مؤخرا، ستحاول إدارة ميلان إلغاء هذا الشرط أو على الأقل رفع قيمة الشرط الجزائي، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من رحيل بن ناصر المحتمل بشكل مبكر.