الولايات المتحدة توافق على بيع ثلاثة أنظمة أسلحة لتايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وافقت الولايات المتحدة على بيع ثلاثة أنظمة أسلحة إلى تايوان بقيمة أكثر من مليار دولار ، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية ببيع 135 صاروخا من طراز "سلام-إي آر" إلى تايبيه بالإضافة إلى معدات ذات صلة، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة "تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي (تايوان) المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية".

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وأضاف البيان أن حصول تايوان على هذه الصواريخ سيحسن أيضا أمن المشتري ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم في المنطقة.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت يشهد توترا بين الولايات المتحدة، حليفة تايوان، وجارتها الصين.

وتوجد في تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.