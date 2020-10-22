المخابرات الأمريكية: روسيا وإيران تحصلتا على معلومات تخص الناخبين الأمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكي جون راتكليف الأربعاء ، إن إيران وروسيا اتخذتا إجراءات للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الشهر المقبل.

وأوضح راتكليف :"لقد أكدنا أن بعض معلومات تسجيل الناخبين تحصلت عليها إيران ، وروسيا بشكل منفصل".

وأضاف :"يمكن استخدام هذه البيانات من قبل جهات أجنبية لمحاولة إيصال معلومات خاطئة للناخبين المسجلين والتي يأملون أن تسبب ارتباكا وتؤدي إلى حدوث الفوضى وتقوض ثقتكم في الديمقراطية الأمريكية".

وقال راتكليف إن إيران تبعث رسائل بريد إلكتروني مضللة بهدف تخويف الناخبين وإثارة اضطرابات اجتماعية.

من جهته ، شدد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كريستوفر راي ، على أن البنية التحتية للانتخابات الأمريكية لا تزال مرنة وأن المسؤولين الأمريكيين لن يتسامحوا مع التدخل الأجنبي في الانتخابات.

ولم يرد المسؤولون على أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي.

ولم يذكر راتكليف محاولات روسيا لـ"التدخل" في انتخابات 2020 ، لكنه قال إن إيران تعمل على تقويض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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