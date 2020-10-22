محمد اسماعيل - القاهرة - تبليسي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية في جورجيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس أنه تم إطلاق سراح 43 رهينة بعد احتجازهم لعدة ساعات من قبل رجل مسلح تحصن داخل بنك في جورجيا.
وبحسب تقارير إعلامية، كان الخاطف يرتدي زيا عسكريا ويطالب بفدية قدرها 500 ألف دولار.
وقالت وزارة الخارجية إنها تواصل التحقيق ولم تحدد ما إذا كان قد تم دفع أي أموال.
واقتحم الرجل المسلح البنك في مدينة زوجديدي.
وأظهرت صور في وسائل الإعلام الجورجية الرجل وهو يرتدي قناعا وبيده قنبلة يدوية تاركا مبنى البنك برفقة ثلاثة رجال.
ولم تتضح بعد هوية الرهائن.
وأعلنت السلطات أن فرق العمل طوقت المنطقة المحيطة بالبنك بعد ظهر أمس وبدأت عملية "لتحييد" الرجل.
وبعد مفاوضات مع الشرطة ، بدأ محتجز الرهائن في إطلاق سراح بعضهم، بمن فيهم امرأة حامل.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 43 رهينة احتجزهم مسلح داخل بنك في جورجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.