استئصال ورم وزنه 15 كيلو جرام من طفلة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بإحدى المستشفيات الخاصة بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الخميس، في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم يزن 15 كيلو جرام من طفلة عمرها 15عاما، وجرى احتجازها تحت الملاحظة حتى تستقر حالتها الصحية .

من جانبه أكد الدكتور شريف الجمهودي، أن المستشفى استقبل المريضة تشكو من آلام حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وأجريت لها الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري، لما يسببه من خطر على حياة المريضة.

وأضاف أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة.