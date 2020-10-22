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مدير الـ CIA : روسيا وإيران تتخذان إجراءات للتدخل في الانتخابات الأمريكية

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قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف توصل واشنطن إلى أن روسيا وإيران تتخذان إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر المقبل.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن راتكليف قوله، إن إيران أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف "ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات

والإضرار" بالرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب.

 

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كما قال راتكليف بأن روسيا حصلت على بعض البيانات للناخبين الأمريكيين.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية "رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أصدرت تقريرا

في وقت سابق، ادعت فيه بأن روسيا والصين وإيران تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة وإحداث انقسامات داخل المجتمع الأمريكي وتأثير على نتائج الانتخابات.

وكانت روسيا قد أكدت مرارا عدم تدخلها في الانتخابات في دول أخرى، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

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