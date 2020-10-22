أبو هريرة.. الصندوق الأسود للإرهاب في قبضة الأمن التونسي

الخميس 22 أكتوبر 2020

أنهت السلطات التونسية مبكراً محاولة إرهابية لاستهداف شخصيات سياسية، بعد سقوط المتطرف الخطير الملقب بـ"أبو هريرة "في قبضة الأمن.



وقالت مصادر أمنية تونسية، الأربعاء ، إنها أوقفت "أبو هريرة" في محافظة سوسة، أثناء توجهه إلى العاصمة تونس، للالتقاء بمجموعات إرهابية حسب الاعترافات الأولية.

المصادر أكدت أن الإرهابي كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية بالعاصمة تونس، لاستهداف عدد من الشخصيات السياسية، وهو من مواليد 1965؛ حيث انضم للجماعات المتطرفة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وفي عام 1998، شارك الإرهابي في خطف 17 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة في اليمن، انتهت بأكثر من 15 عاماً سجناً له في صنعاء؛ حيث ينتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان المتحدث باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في 6 أكتوبر/تشرين الأول، القبض على عنصر "تكفيري خطير".

وبحسب المعلومات المقدمة من الحرس التونسي فإن المتهم تصنفه السلطات مطلوب أمني للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر ضده حكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

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آنذاك، أوضحت الداخلية التونسية أن الإرهابي المقبوض عليه مرتبط بخلية تكفيرية تنشط بشكل سري في ضواحي العاصمة التونسية.

وتعتبر السلطات التونسية الإرهابي المقبوض عليه "خزان معلومات" لنشاط الخلايا الإرهابية في العاصمة، والتي تحاول استهداف مقرات أمنية ومقرات سيادية.

وتعقيباً على الضربة الأمنية، قال الجنرال الأمني المتقاعد سمير بن عزيزة، إن الخلايا الإرهابية الناشطة في تونس تعتمد أسلوب التحرك الخفي بين العاصمة والجهات الداخلية (24 محافظة) من أجل البحث عن الثغرات الأمنية.

وقال بن عزيزة، إن تمكن العناصر الأمنية من القبض على "أبي هريرة " يعني الحصول على معلومات استخباراتية مهمة لتفكيك الخلايا الإرهابية الناشطة في تونس.

ويعتبر متابعون أن تنامي النشاط الإرهابي في تونس هو نتيجة لغطاء سياسي توفره حركة النهضة الإخوانية وشبكاتها في مختلف أنحاء تونس.

هذا التنامي المتصاعد لظاهرة الإرهاب في تونس دفع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، إلى توجيه أصابع الاتهام لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برعاية الفكر التكفيري منذ سنة 2011، وتسهيل نشاطه في البلاد بشكل علني.

تجدر الإشارة إلى أن اخر عملية إرهابية استهدفت محافظة سوسة يوم 6 سبتمبر/أيلول الماضي.