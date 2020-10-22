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المخابرات الأمريكية: إيران وروسيا تسعيان للتدخل بالانتخابات الخميس 22 أكتوبر 2020 اتهمت وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية، روسيا وإيران، بأنهما ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، إن واشنطن توصلت إلى أن روسيا وإيران ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات. Advertisements وأضاف راتكليف أن إيران ”أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بـ(الرئيس دونالد) ترامب، لكن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه“. وتابع: ”نحن على علم بحصول روسيا على بعض بيانات الناخبين“.

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