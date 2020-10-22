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وزير الدفاع الأمريكي: إيران هي التهديد الأكبر في المنطقة

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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن دول الشرق الأوسط أدركت أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة هو «الأنشطة التخريبية» لإيران.

وأضاف إسبر، في اجتماع المجلس الأطلسي: «لقد وصلنا إلى نقطة أدركت فيها دول كثيرة في المنطقة أن همّها الأكبر -وهمّنا- هو إيران وأنشطتها المدمرة في المنطقة على مدى العقود الأربعة الماضية، والتي امتدت من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وأفغانستان. نحن نرى تهديد إيران ونرى كيف نقف معًا ضده».

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