شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: إيران هي التهديد الأكبر في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إسبر، في اجتماع المجلس الأطلسي: «لقد وصلنا إلى نقطة أدركت فيها دول كثيرة في المنطقة أن همّها الأكبر -وهمّنا- هو إيران وأنشطتها المدمرة في المنطقة على مدى العقود الأربعة الماضية، والتي امتدت من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وأفغانستان. نحن نرى تهديد إيران ونرى كيف نقف معًا ضده».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي: إيران هي التهديد الأكبر في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.