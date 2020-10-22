شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: إيران هي التهديد الأكبر في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن دول الشرق الأوسط أدركت أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة هو «الأنشطة التخريبية» لإيران.

وأضاف إسبر، في اجتماع المجلس الأطلسي: «لقد وصلنا إلى نقطة أدركت فيها دول كثيرة في المنطقة أن همّها الأكبر -وهمّنا- هو إيران وأنشطتها المدمرة في المنطقة على مدى العقود الأربعة الماضية، والتي امتدت من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وأفغانستان. نحن نرى تهديد إيران ونرى كيف نقف معًا ضده».