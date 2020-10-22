شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: رحيل المرتزقة من ليبيا بعد تشكيل «حكومة موحدة» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت في مؤتمر صحفي، أمس في ختام الجولة الرابعة بمحادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف (5 +5)، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين، واستئناف الملاحة الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي نهاية الأسبوع الجاري.
وأعربت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات الجارية بين أطراف الصراع الليبي، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
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