شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: رحيل المرتزقة من ليبيا بعد تشكيل «حكومة موحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، عن اتفاق طرفي النزاع الليبي على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري، وكشفت عن أنه تم الاتفاق على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا برعاية الأمم المتحدة خلال 90 يومًا من الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة، إضافة إلى اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.

وأشارت في مؤتمر صحفي، أمس في ختام الجولة الرابعة بمحادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف (5 +5)، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين، واستئناف الملاحة الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي نهاية الأسبوع الجاري.

وأعربت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات الجارية بين أطراف الصراع الليبي، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.