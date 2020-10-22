شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحل جماعة «الشيخ ياسين» الإخوانية والان نبدء بالتفاصيل

أمرت الحكومة الفرنسية أمس بحل جماعة «الشيخ ياسين» المنتمية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، التي أثبتت التحقيقات أنها على صلة بمقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي ذبحا شمال غربي باريس يوم الجمعة الماضي على يد مراهق شاشاني متطرف.

وقال جابريل اتال، المتحدث باسم الحكومة أمس إن من المنتظر حل جماعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وتابع اتال أن من المنتظر أيضا طرد أشخاص متشددين لا يحملون تصاريح إقامة.