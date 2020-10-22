شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 5 ملايين دولار ثمن مقرب من «نصرالله» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله، وتفضي لاعتقاله. والطبطبائي قائد القوات الخاصة للميليشيا بسوريا واليمن، وأعلنت أيضا عن مكافأة بنفس المقدار لمقرب من زعيم الميليشيا حسن نصرالله، المعروف باسم خليل يوسف حرب.

وحسب العربية. نت فإن طبطبائي هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن. وجاء في الإعلان: «إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار. فأعمال طبطبائي في البلدين هي جزء من جهد أكبر لحزب الله لتوفير التدريب، والعتاد، والأشخاص لدعم أنشطته الإقليمية لزعزعة الاستقرار». وختم: «في شهر أكتوبر من عام 2016، وصفت وزارة الخارجية طبطبائي بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224».