شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 5 ملايين دولار ثمن مقرب من «نصرالله» والان نبدء بالتفاصيل
وحسب العربية. نت فإن طبطبائي هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن. وجاء في الإعلان: «إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار. فأعمال طبطبائي في البلدين هي جزء من جهد أكبر لحزب الله لتوفير التدريب، والعتاد، والأشخاص لدعم أنشطته الإقليمية لزعزعة الاستقرار». وختم: «في شهر أكتوبر من عام 2016، وصفت وزارة الخارجية طبطبائي بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224».
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