وفاة 9 في كوريا الجنوبية بعد تلقيهم تطعيماً ضد الإنفلونزا



قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن تسعة مواطنين توفوا منذ يوم الجمعة الماضي بعدما تلقوا تطعيماً بالحقن ضد الإنفلونزا، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بخصوص مدى سلامة اللقاح المستخدم في وقت بدأ فيه التوسع في برنامج التطعيم الموسمي لمواجهة أي مضاعفات محتملة نتيجة كوفيد-19.

وقالت السلطات الصحية اليوم الأربعاء إنها ستمضي في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا وما من سبب يدعو للاعتقاد بأن البرنامج مرتبط بحدوث الوفيات.

وقالت جونج أون كيونج مديرة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة صحفية إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة التسعة الذين تلقوا التطعيم، لكن الوكالة لا تجد سبباً يدعوها للاشتباه في سلامة البرنامج.

إلا أن الحدث يجيء بعد تعليق برنامج التطعيم المجاني الذي يشمل نحو 19 مليون نسمة لثلاثة أسابيع إثر اكتشاف ترك حوالي خمسة ملايين جرعة في درجة حرارة الغرفة في أثناء نقلها لمنشأة طبية، في حين كان ينبغي تجميدها.

وقالت السلطات إنه تم تطعيم 8.3 مليون شخص بلقاح الإنفلونزا المجاني منذ استئناف البرنامج في 13 أكتوبر تشرين الأول، وإنه تم الإبلاغ عن حدوث آثار جانبية في حوالي 350 حالة.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن أعلى عدد للوفيات المرتبطة بالتطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا كان ستة وكان في عام 2005.

