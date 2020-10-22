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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المخابرات الأمريكية: إيران وروسيا تسعيان للتدخل بالانتخابات الخميس 22 أكتوبر 2020 الخليج 365 اتهمت وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية، روسيا وإيران، بأنهما ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

Advertisements وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، إن واشنطن توصلت إلى أن روسيا وإيران ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات. وأضاف راتكليف أن إيران ”أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بـ(الرئيس دونالد) ترامب، لكن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه“. وتابع: ”نحن على علم بحصول روسيا على بعض بيانات الناخبين“.

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