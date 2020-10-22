خلى بالك.. 4 أشياء تبطل صوتك فى انتخابات مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك فى المرحلة الأولى والتى تضم 14 محافظة، ومقرر بدايتها 21 أكتوبر من العام الجارى، وذلك للمصريين بالخارج وتستمر لمدة 3 أيام، ومن المقرر إجراء انتخابات في يومي 24 و25 أكتوبر داخل محافظات الجمهورية، وهناك أشياء عديدة لابد على الناخب أن يأخذها فى الاعتبار حتى لا يكون الصوت الانتخابى باطل.
1- لا يستعمل القلم الرصاص فى التأشير على ورقة الاقتراع واستخدامه يبطل الصوت الانتخابى.
2- يعتبر الصوت باطل الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
3- يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.
4- يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
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