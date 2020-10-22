شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: دول بالأتحاد الأوروبى تتهاون فى اتخاذ قرارات ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن أبرز رسالة اليوم في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التى وردت على لسان الرئيس السيسى، بالاتفاق بين أطراف القمة على التصدى للاستفزازات فى شرق المتوسط، أو نقل المرتزقة أو دعم الإرهاب، ومن الواضح أن الإشارة إلى تركيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن هناك تهاون من بعض دول الأتحاد الأوروبى فى اتخاذ قرارات ضد انتهاكات تركيا بشرق المتوسط، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبى ينتظر موقفاً أمريكياً معادى لتركيا حتى يتحرك.

وأشار عبد الحليم قنديل، إلى أن مؤشرات الاقتصاد التركى بدأت في الانهيار بعد 10 سنوات من تولى أردوغان السلطة.

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