فتح باب الترشح للانتخابات الكويتية 26 الجاري

ذكرت صحيفة الانباء الكويتية نقلا مصادر لها في أن وزارة الداخلية ستصدر قرارا بفتح باب التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية خلال الفترة من 26 الجاري حتى نهاية دوام 4 نوفمبر بما فيها أيام العطل والجمع الرسمية، وذلك عقب نشر مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات في 5 ديسمبر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستصدر بيانا يتضمن شروط الترشح وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وستكون تقريبا الشروط والضوابط ذاتها

المطبقة حاليا.

وحول مصير مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الذي أعلنت الحكومة أنه يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع إلى صحة نتائج الانتخابات، توقعت مصادر أخرى ان يتم انشاء اللجنة بمشروع مرسوم ضرورة ليكون أول مرسوم ضرورة للحكومة.

Advertisements

وبينت المصادر أنه ضمن مهام اللجنة شطب غير المستوفين شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة، وتشكيل لجان فرعية يشارك فيها عدد من رجال

القضاء للإشراف على انجاز متطلبات العملية الانتخابية في اللجان الأصلية والفرعية التي ستتم بها عملية تصويت الناخبين، حتى إعلان النتائج النهائية التي تنشرها الدولة.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية أن تتولى ذلك اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزيري الصحة والعدل، أجابت المصادر: هذه اللجنة غير قضائية ومهمتها وضع الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال مراحلها.

وحول استقالة الوزراء المنتخبين، أوضحت مصادر قانونية أن استقالة الوزراء المنتخبين تقدم فور إعلان فتح باب الترشح في حالة وجود نية لخوض الانتخابات.