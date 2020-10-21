رسميا.. مباراة الزمالك والرجاء يوم 31 أكتوبر

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تحديد يوم 31 من الشهر الجاري كموعد لمباراة اياب نصف نهاٸي دوري أبطال افريقيا بين الزمالك المصري والرجاء الرياضي.

وتقدم نادي الرجاء الرياضي، منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر الجاري بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية۔

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