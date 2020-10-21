الرجاء “يكشف” مستجدات مباراته مع الزمالك بسبب “كورونا”

بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي اجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي و الرجاوي ما يلي :

كشف فريق الرجاء الرياضي، في بلاغ له، انه تم عقد اجتماع عاجل زوال يوم الثلاثاء بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي بعد تسجيل 8 اصابات بغيروس “كورونا” وآثارها على لقاء اياب نصف نهائي كأس الأبطال الافريقي المبرمج يوم السبت 24 المقبل.

وتابع البلاغ “بمبادرة من فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020, بين وفد اداري لنادي الرجاء الرياضي ترأسه أنيس محفوظ، الكاتب العام، وعبد السلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والاداري ولطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

وزاد” بناءا على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي اصابت لاعبي الفريق و لاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية”.

واضاف البلاغ “نادي الرجاء الرياضي لا زال ينتظر قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بهذا الخصوص وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به”.

وختم البلاغ “نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر والامتنان لفوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة ودقيقة ولدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية و المالية التي مر منها النادي وكذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية القارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي”.