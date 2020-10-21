التشامبيونزليغ”.. حامل اللقب بايرن ميونيخ “يصطدم” بأتلتيكو مدريد “

في رحلة الدفاع عن لقبه، يستقبل بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا، في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.

وبهجوم يتقدمه الوافد الجديد علی قلعة روخي بلانكوس لويس سواريز، سيسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق بداية جيدة في المسابقة الأوربية رغم افتقاده لخدمات الثلاثي؛ خوسيه ماريا خيمينيز، ودييجو كوستا، وساوول نيجويز، بسبب الإصابة.

وفي الجهة المقابلة، يطمح حامل اللقب بايرن ميونيخ إلى مواصلة صحوته بهجوم قوي، يتقدمه الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فيما سيغيب عن الفريق سيرج جنابري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وليروي ساني بداعي الإصابة.