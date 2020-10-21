شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: المصنعين الأتراك يدفعون فاتورة سياسات أردوغان الخارجية.. فيديو والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 علق كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية تعليقاً علي المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية.

حيث قال أوغلو إن المصنعين الأتراك يدفعون فاتورة سياسات أردوغان الخارجية. Advertisements يذكر أن الشركات السعودية وجهت صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن أعلنت وقف استيراد جميع المنتجات التركية، لتزيد من فاعلية حملة المقاطعة الشعبية. زعيم المعارضة التركية تعليقاً علي المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية : المصنعين الأتراك يدفعون فاتورة سياسات أردوغان الخارجية. . .#المقاطعة_الشعبية_تهز_تركياpic.twitter.com/MmIzlQx9BP— خبر عاجل (@AJELNEWS24) زعيم المعارضة التركية تعليقاً علي المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية :



المصنعين الأتراك يدفعون فاتورة سياسات أردوغان الخارجية.

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.#المقاطعة_الشعبية_تهز_تركيا



pic.twitter.com/MmIzlQx9BP — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 21, 2020

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