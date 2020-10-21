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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاطعة الشعبية تهز تركيا تتصدر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
تصدر هاشتاج «المقاطعة الشعبية تهز تركيا» لموقع تويتر بعدما حمل العديد من التغريدات المطالبة بتنفيذ المقاطعة.
وبدأت العديد من الدول العربية، في إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية التي كانت تجمعها بتركيا، والتي كانت بمثابة المستفيد الأكبر منها، وتلك الاتفاقيات التي كانت سبب للإضرار بالاقتصاد، وكان المغرب من أوائل الدول التي واجهت الغزو التجاري التركي، وذلك بعدما أعادت تقييم أحد الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أنقرة منذ سنوات، والتي أضرت بشكل كبير باقتصاده.
وأعلنت المغرب منذ أيام، التوصل إلى اتفاق يتيح لها زيادة الضرائب المفروضة على البضائع التركية بنسبة تقترب من 90% لمدة 5 سنوات من أجل حماية الاقتصاد.
وألغى العراق، عقدا وقعه مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية «تباو» لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وفي السعودية بدأت العديد من الحسابات في الدعوة إلى مقاطعة للبضائع السعودية في المملكة.
وأشار المغردون السعوديون، إلى أن حملة المقاطعة التي انطلقت ولاقت رواجا كبيرا في المملكة كانت بسبب الإساءة التركية لبلادهم.
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