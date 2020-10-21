وفاة الشيخ «فلاح مندكار» أحد أبرز الدعاة في الكويت والعالم الإسلامي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

توفي اليوم الأربعاء الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار والذي يُعد أحد أبرز الدعاة في دولة الكويت والعالم الإسلامي، عن عمر ناهز 70 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



ونشر حساب الشيخ فلاح مندكار نعياً له جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون” لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.

من هو الشيخ فلاح اسماعيل مندكار

هو الشيخ أبو محمد فلاح بن إسماعيل بن أحمد مندكار ، من موليد عام 1950م .

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تفرغ الشيخ مندكار، رحمه الله، لطلب العلم الشرعي – بعد أن عمل مدرساً للغة الإنجليزية – وعمره آنذاك ست وعشرون سنة، فرحل إلى أهل العلم للأخذ عنهم، واستأنف دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وذلك في عام 1976م، ولازم العلماء خلال دراسته الجامعية وتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه فدرس عليهم العقيدة والحديث ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والقواعد الفقهية والنحو والصرف والبلاغة والتجويد .

نال الشيخ فلاح مندكار رحمه الله عدة شهادات وهي :

1. شهادة البكالوريوس، ونال فيها الشيخ درجة الامتياز .

2. شهادة الماجستير، ونال فيها درجة الامتياز، وقد كانت رسالته في تحقيق ثلاث من شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله .

3. شهادة الدكتوراه، ونال فيها الشيخ حفظه الله درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقد كانت رسالته بعنوان: “العلاقة بين التصوّف والتشيّع” .