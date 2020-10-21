شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول في روما ليلا للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو، اليوم الأربعاء، إن المنطقة، التي تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك في مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستُطبق اعتبارا من يوم الجمعة، موضحا أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات.

وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا فرض حظر تجول مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء.