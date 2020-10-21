شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول في روما ليلا للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو، اليوم الأربعاء، إن المنطقة، التي تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك في مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها.
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستُطبق اعتبارا من يوم الجمعة، موضحا أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات.
وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا فرض حظر تجول مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر تجول في روما ليلا للحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.