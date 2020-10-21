بايرن ميونخ يقسو على اتلتيكو مدريد برباعية في الابطال

وحل الروخي بلانكوس ضيوفاً على حامل لقب النسخة الماضية، في الجولة الأولى لدور مجموعات دوري الأبطال، على ملعب "آليانز آرينا". سجل كينجسلي كومان هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول للمباراة.



وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 41. وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 41. في الشوط الثاني سجل جواو فيليكس لأتليتكو مدريد، لكن تقنية الفار ألغت الهدف لوجود تسلل على لويس سواريز في الدقيقة 47. استمر الضغط البافاري على الضيوف، وبحلول الدقيقة 66، هز توليسو شباك أتلتيكو مدريد بهدف رائع، لتشير النتيجة لتقدم بايرن ميونخ بثلاثية. ثم سجل كومان الهدف الثاني له والرابع للعملاق الألماني في الدقيقة 72، بعد مراوغة لدفاع الروخي بلانكوس.



انتهت المواجهة بفوز بايرن ميونخ (4-0)، ليتصدر مجموعته بثلاث نقاط، ويتذيل أتليتكو مدريد المجموعة بلا نقاط. انتهت المواجهة بفوز بايرن ميونخ (4-0)، ليتصدر مجموعته بثلاث نقاط، ويتذيل أتليتكو مدريد المجموعة بلا نقاط. وفي المجموعة ذاتها تعادل الضيف لوكوموتيف موسكو مع ريد بول ساليزبورج (2-2) ليحتلا المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة.

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