مقتل واصابة ثلاثة جنود بتفجير في كركوك

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن ثلاثة جنود سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت مساء اليوم على دورية عسكرية ضمن قضاء داقوق في كركوك، ما ادى الى مقتل احد الجنود واصابة اثنين بجروح".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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