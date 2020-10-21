مقتل واصابة خمسة مواطنين بهجوم مسلح قرب خانقين

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن خمسة مواطنين سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح قرب خانقين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة هاجموا عجلة مدنية لدى مرورها على طريق حلوان قرب قضاء خانقين، ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة اثنين اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي، والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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