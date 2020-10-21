حذف السودان من قائمة الإرهاب يبدد أوهام الإخوان في السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الخروج من لائحة الإرهاب الأمريكية، انتصارا جديدا للثورة السودانية وحكومتها المنبثقة عنها، ويحيي آمال الشعب السوداني الذي عانى نوعا من الإحباط الفترة الماضية بسبب الضائقة المعيشية.

خبراء: حذف السودان من قائمة الإرهاب ضربة موجعة للإخوان

وزف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على تويتر، البشرى للسودانيين بعزمه رفع اسم بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993، فور دفع الحكومة الانتقالية التعويضات لضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودارالسلام، والمدمرة كول.

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واعتبر رئيس تحرير صحيفة "السوداني" عطاف محمد مختار، أن رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب يعد "انتصارا جديدا لثورة ديسمبر، وما تخللها من تضحيات، وتتويجا لكفاح الشعب مع هذه اللائحة التي كبلت السودان لمدة 27 عاما".