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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدعو كافة اليمنيين للاستمرار في الحملات السياسية والاعلامية المنددة بالعدوان الايراني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اشاد وزير الاعلام معمر الارياني بحالة الاستنفار والغضب والسخط العارم وردود الافعال التي أثارها اعلان ايران الاستفزازي تعيين وتهريب سفير "حاكم عسكري" لدى مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المواقف السياسية والاعلامية التي اعقبت الاعلان الايراني وما زالت تتوالى تؤكد الاجماع الشعبي والوطني على رفض كل اشكال الوجود الايراني في اليمن ومحاولاته بسط نفوذه وفرض وصايته على جزء من اراضيه.
واشار الارياني الى ان ردود الفعل الواسعة التي أثارها الاعلان الاستفزازي مؤشر واضح عن فشل محاولات نظام الملالي في طهران المتواصلة منذ الانقلاب الذي ادارته عبر اداتها الحوثية سلخ اليمن عن محيطه الخليجي وفضائه العربي وتحويله الى مقاطعة ايرانية ومسخ هوية اليمنيين، وتأكيد لتمسكهم بهويتهم الوطنية والعربية.
ودعا الارياني كافة اليمنيين قوى ومكونات سياسية واجتماعية ونخب واعلاميين وصحفيين ونشطاء باستمرار حملاتهم السياسية والاعلامية المنددة بالتمادي الايراني في سياساته العدائية، وكشف دور نظام طهران في تصعيد وتيرة الازمة وتقويض جهود المجتمع الدولي لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.
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