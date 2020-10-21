حمزة مون بيبي.. المحكمة تؤجل النظر في القضية ودنيا باطمة تغيب

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 11 نونبر المقبل.

وعلم لدى مصدر قضائي أن قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قرر، في ثالث الجلسات الاستئنافية إرجاء النظر في هذا الملف، بعد الاستماع حضوريا إلى المتهمات الثلاث، اللواتي صدر في حقهن الحكم الابتدائي والمتابعات في حالة اعتقال.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة اليوم، تميزت بغياب المتهمة دنيا باطمة، المتابعة في حالة سراح، بعد قرار هيئة الحكم في 7 أكتوبر الجاري، إعفاءها من الحضور في الجلسات المقبلة، اعتبارا لوضعيتها الصحية، في فترة ما بعد الولادة”.

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وأشار إلى أن “الجلسة خصصت للإنصات للمتهمات ومواجهتهن بالأفعال الجرمية المنسوبة إليهن”، مضيفا أن المتهمات أنكرن “جملة وتفصيلا” المنسوب إليهن، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة دفاع المهتمات بتخفيف الحكم الابتدائي.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا.