أيام بعد محادثات بوزنيقة.. المشري يصل إلى الرباط لمناقشة مستجدات الملف الليبي

وصل خالد المشري، ورئيس المحلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء للعاصمة الرباط، لإجراء مشاورات مع المسؤلين المغاربة.

واستهل المشري زيارته، بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سيخصص لمدارسة مستجدات الملف الليبي.

المشري، كان من المتوقع أن يزور المغرب قبل أيام خلال محادثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة، إلا أن زيارته تم إلغاؤها في آخر لحظة.

وكان المغرب يراهن على جمع المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في لقاء مشترك، إلا أن مساعيه لم تتحقق خلال لقاء الفرقاء في بوزنيقة.

يشار إلى أن مساعي المغرب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، نجحت في اتفاقهم على معايير اختيار الشخصيات في المناصب السيادية.