شاختار الأوكراني “يتفوق” علی الريال في مسابقة “التشامبيونزليغ”

تمكن فريق شاختار دونيتسك الأوكراني من الإنتصار على ريال مدريد الإسباني بثلاتة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفريق الأوكراني مبكرا في المباراة بواسطة ماتيوس كادوزو في الدقيقة29 من الشوط الأول، وماهي إلا دقاٸق قليلة حتی اضاف رافايل فاران الهدف الثاني ضد مرماه لصالح الفريق الاوكراني.

وبأداء غير متوقع من الفريق الملكي، واصل شاختار سيطرته على الجولة الأولى مضيفا الهدف الثالث عن طريق مانور سالومون، ليسدل الستار عن الشوط الأول بتقدم شاختار دونيتسك بتلاثية على الفريق الملكي.

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وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد تقليص النتيجة وهو ما تأتی له بواسطة الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة54.

وأقحم زيدان كل من كريم بنزيما واللاعب فينسيوس جونيور، الذي سجل الهدف التاني، وهي التغييرات التي جعلت الفريق الملكي يظهر بشكل مغاير عن الشوط الأول.