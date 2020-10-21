تمكن فريق شاختار دونيتسك الأوكراني من الإنتصار على ريال مدريد الإسباني بثلاتة أهداف مقابل هدفين.
وتقدم الفريق الأوكراني مبكرا في المباراة بواسطة ماتيوس كادوزو في الدقيقة29 من الشوط الأول، وماهي إلا دقاٸق قليلة حتی اضاف رافايل فاران الهدف الثاني ضد مرماه لصالح الفريق الاوكراني.
وبأداء غير متوقع من الفريق الملكي، واصل شاختار سيطرته على الجولة الأولى مضيفا الهدف الثالث عن طريق مانور سالومون، ليسدل الستار عن الشوط الأول بتقدم شاختار دونيتسك بتلاثية على الفريق الملكي.
وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد تقليص النتيجة وهو ما تأتی له بواسطة الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة54.
وأقحم زيدان كل من كريم بنزيما واللاعب فينسيوس جونيور، الذي سجل الهدف التاني، وهي التغييرات التي جعلت الفريق الملكي يظهر بشكل مغاير عن الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاختار الأوكراني “يتفوق” علی الريال في مسابقة “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.