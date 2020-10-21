شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب 3577 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 182 ألفاً و580 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3079 حالة وفاة.