الفرقاء الليبيون يتفقون على فتح طرق برية وجوية



أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء أن ممثلين عن الفرقاء في ليبيا اتفقوا على فتح طرق تنقل برية وجوية في جميع أنحاء البلاد.

كما اتفق ممثلون عن كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على العمل على خطة لضمان تأمين وزيادة إنتاج النفط.

وقالت وليامز إن الاتفاق على هذه الخطوات لبناء الثقة جعلها تتفاءل بإمكانية التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وهو الهدف الرئيسي للمحادثات العسكرية التي ستستمر خلال الأيام القادمة في جنيف.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم: "مما رأيته في القاعة خلال هذه المحادثات المباشرة، هناك جو من الجدية والالتزام".

وإضافة إلى المحادثات العسكرية في جنيف، تخطط الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات السياسية الشاملة، بدءاً باجتماع تحضيري عبر الإنترنت يوم الاثنين، على أن تبدأ الاجتماعات بالحضور الشخصي في تونس في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر.



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